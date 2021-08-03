РФ выдала ФРГ подозреваемого в убийстве семьи ювелиров во Франкфурте

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Из России в Германию экстрадирован гражданин Молдавии, обвиняемый в тяжких преступлениях во Франкфурте-на-Майне в 2017 году, сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Экстрадиция Юрия Калалба состоялась в московском аэропорту "Домодедово" при участии сотрудников МВД и ФСИН России и правоохранительных органов ФРГ, сказала Волк журналистам. "Он был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, разбое и причинении тяжких телесных повреждений", - заявили представитель МВД РФ.

По ее словам, молдаванин в составе организованной группы участвовал в разбойном нападении на семейную пару ювелиров в октябре 2017 года во Франкфурте-на-Майне. "Сообщники с корыстной целью проникли в квартиру, где находились хозяева. В результате женщина получила тяжелые травмы, а ее супруг от полученных ран скончался", - пояснила представитель МВД.

Она отметила, что в марте текущего года находившийся в розыске Калалб был задержан в столичном регионе.

"Сегодня сотрудники российских правоохранительных органов передали его германским коллегам", - сообщила Волк.