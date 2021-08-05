В Алтайском крае сообщили о спекуляциях при поставках кислорода для COVID-больных

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Алтайский край сталкивается с завышением цен на медицинский кислород в период повышенного спроса на него, планирует в начале следующего года обеспечить половину его производства на местных предприятиях, сообщил глава краевого Минпромэнерго Вячеслав Химочка журналистам в четверг.

Отвечая на вопрос о ситуации с ценами на кислород для COVID-больных, министр сказал: "Есть спекулятивные вещи по крупным поставщикам, по местным этого нет. Я не хочу называть компании, пока нам надо пережить ситуацию (с новой волной COVID-19 - ИФ), потом разбираться - кто и по чем торговал".

Сейчас алтайским медицинским учреждениям, по его словам, в сутки необходимо 52 тонны кислорода. "Из этого объема предприятие "АлтайСтройДеталь" производит 5 тонн, еще 1-3 тонны - "Алтайский Химпром". Остальное мы завозим - из Кузбасса, из Казахстана", - сказал Химочка.

В конце сентября "АлтайСтройДеталь" запустит еще две установки по производству кислорода - на 10 тонн в сутки в Барнауле и на 5 тонн - в Славгороде.

"Также у завода есть оборудование для производства еще 5 тонн этой продукции, но для этого нужно построить здание, по срокам - где-то к началу следующего года. Итого будет 25 тонн - половина от нашей пиковой потребности (для медицинских организаций - ИФ)", - подытожил министр.

Кроме того в кислороде нуждаются предприятия - им необходимо порядка 10 тонн в сутки. На данный момент спрос в этом секторе также высок из-за подготовки к отопительному сезону.