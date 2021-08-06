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Пять арестантов сбежали из ИВС в Подмосковье с помощью гаечного ключа

Пять арестантов сбежали из ИВС в Подмосковье с помощью гаечного ключа
Архивное фото
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пятеро арестантов подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) сбежали с помощью гаечного ключа, которым открутили замки дверей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила представитель областного главка Следственного комитета РФ (СКР) Ольга Врадий.

Как заявила Врадий журналистам в пятницу, инцидент произошел в ночь на 6 августа около 04:00 в ИВС города Истра. Она отметила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

"Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и в лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи", - добавила Врадий.

В свою очередь руководство подмосковного главка МВД направило в Истру комиссию для установления обстоятельств массового побега из изолятора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления местонахождения и задержания сбежавших заключенных.

Ранее об инциденте сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В свою очередь прокуратура Московской области начала проверку по факту побега.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц", - сообщили в надзорном ведомстве.

СКР Московская область Ольга Врадий Истра

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