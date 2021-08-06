Источник допустил, что побег из ИВС в Подмосковье планировался заранее

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Побег пятерых человек из изолятора временного содержания в подмосковной Истре в ночь на пятницу, предположительно, был спланирован заранее, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Побег изобилует необъяснимыми с точки зрения логики охраны спецконтингента деталями. Предполагаемый организатор побега накануне был переведен в камеру к землякам-уроженцам Молдовы, с которыми он был ранее знаком. При этом окно для подачи еды в камеру оказалось на ночь либо не закрыто вовсе, либо закрыто неплотно, что дало беглецам возможность вскрыть замок. При этом охрана изолятора не заметила побега, даже несмотря на довольно шумное сбивание беглецами замка входной двери", - сказал источник.

При этом двое сокамерников беглецов отказались от побега и остались в камере. "Побег был совершен около 2:00 по московскому времени пятницы. Обнаружить пропажу удалось лишь утром во время проверки", - сказал источник.

После совершения побега участники оказались в поле зрения камер видеонаблюдения, установленных на жилых домах вблизи изолятора.

На одной из них, по словам источника, видно, как пятеро мужчин трусцой бегут по проезжей части одного из окрестных дворов. "Далее видно, как они направляются в сторону железнодорожной станции. При этом они не привлекли внимание прохожих и оказались не замечены полицейскими патрулями", - сказал собеседник агенства.

Он напомнил, что потенциальный организатор побега обвиняется в убийстве при помощи арбалета бизнесмена Владимира Маругова.

"Побег мог быть тщательно спланирован сообщниками по убийству Маругова, либо потенциальными заказчиками новых преступлений, заинтересованных в "навыках" Мавриди", - сказал источник.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пять человек совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре: Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. По предварительным данным, у сбежавших нет при себе оружия. При побеге никто из сотрудников изолятора не пострадал, добавил источник. По его словам, как минимум одного сотрудника изолятора уже проверяют на причастность к случившемуся.

В подмосковном главе СКР сообщили, что арестанты сбежали из ИВС с помощью гаечного ключа, которым открутили замки дверей. Областная прокуратура проводит проверку по факту инцидента, региональный главк МВД направил комиссию в Истру.