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"Газпром" анализирует последствия уренгойской аварии для поставок в РФ и Европе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" в настоящее время анализирует последствия аварии на ГПЗ в Уренгое для поставок газа в России и Европе.

В концерне на вопрос о последствиях ЧП для поставок в Европу, исполнении обязательств по контрактам и сроках восстановления ответили: "Идет анализ причин и последствий аварии".

В четверг ночью произошло возгорание на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке. Была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата.

Завод по подготовке конденсата к транспорту - крупнейшее предприятие по переработке углеводородного сырья - расположено недалеко от Нового Уренгоя. Завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

В четверг ближе к вечеру последствия аварии стали заметны за пределами России - началось снижение поставок газа по магистрали "Ямал-Европа" (проходит через Белоруссию и Польшу). Они сократились с 2,1 млн куб. м в час в начале дня до 1 млн куб. м.

С началом новых газовых суток поставки выросли до 1,5 млн куб. м. Однако рано трактовать это как увеличение - пока текущий уровень соответствует показателю среднесуточных поставок за предыдущий день.

Поставки газа по магистрали "Северный поток" и через Украину сохраняются в прежнем объеме.

Газпром Европа Новый Уренгой

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