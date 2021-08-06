Пожар на заводе "Газпром переработки" на Ямале ликвидирован

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Возгорание в здании завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО "Газпром переработка") в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа ликвидировано, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

Открытое горение было ликвидировано в 01:40 по Москве, последствия ЧП устранили в 06:00, сказал сотрудник пресс-службы.

Он также добавил, что в результате произошедшего повреждены конструктивные элементы здания на площади 2 тыс. кв. метров.

Возгорание произошло в четверг в 1:18 по московскому времени на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту. Пострадавших нет.

В соответствии с регламентирующими процедурами были оперативно проведены мероприятия по остановке производственных мощностей и ликвидации пожара. Временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата.

Обстоятельства и причины происшествия выясняет специально созданная комиссия.

Дочерняя компания "Газпрома" "Газпром переработка" зарегистрирована в 2007 году, объединяет Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский ЗСК, Сосногорский ГПЗ, Астраханский ГПЗ, Оренбургский ГПЗ, Оренбургский гелиевый завод и "Газпром нефтехим Салават".