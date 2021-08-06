В Хакасии арестован обвиняемый в убийстве пяти человек

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Суд арестовал мужчину, которого обвиняют в убийстве пяти человек в селе Джирим Ширинского района Хакасии, сообщает пресс-служба СКР.

"Сегодня судом по ходатайству следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, утром 5 августа в Ширинском районе в республике Хакасия в жилом доме были найдены с ножевыми ранениями 56-летняя хозяйка дома, ее 58-летний сожитель, 19-летний сын, 8-летняя внучка и 58-летний брат-близнец сожителя хозяйки дома. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия.

По данным следствия, мужчина убил семью 30-летней местной жительницы, с которой встречался два месяца. Накануне трагедии женщина сообщила ему, что больше не желает с ним встречаться.

Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).