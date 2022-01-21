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Обвиняемого в убийстве семьи из пяти человек будут судить в Хакасии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Расследование дела об убийстве семьи из пяти человек, в том числе восьмилетнего ребенка, завершено в Хакасии, сообщает в пятницу пресс-служба управления СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия.

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По данным следствия, летом 2021 года 35-летний житель села Джирим Ширинского района поддерживал отношения с 30-летней односельчанкой. 5 августа он в пьяном виде решил отомстить женщине, так как она решила прекратить их отношения и он подозревал ее в измене. Мужчина пришел в дом, где жила ее семья, и последовательно ударил ножом ее 58-летнего отца и брата-близнеца отца, 56-летнюю мать, 19-летнего брата и восьмилетнюю дочь.

Все потерпевшие скончались на месте. Нападавшего через некоторое время задержали местные жители.

Мужчине предъявлено обвинение по п. "а" и "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство пяти лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии). В ходе следствия он полностью признал вину.

В ближайшее время дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Хакасия

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