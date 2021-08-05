В хакасском селе убили семью из пяти человек

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело об убийстве пяти человек в селе Джирим (Хакасия).

Как сообщает в четверг пресс-служба ведомства, на месте происшествия на территории домовладения "обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, ее сына, ее малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями в различных частях тела".

По подозрению в совершении убийств задержан ранее судимый житель Ширинского района 1985 года рождения.

Уголовное дело возбудили по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).