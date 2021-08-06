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Полицейские попали под следствие после убийства семьи в Хакасии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Хакасии после убийства семьи из пяти человек против сотрудников районного отдела полиции возбудили уголовное дело о халатности, сообщила прокуратура региона в пятницу.

По делу об убийстве арестован ранее судимый мужчина.

Как выяснила прокурорская проверка, полицейские получили информацию, что на поднадзорную территорию прибыл отбывший наказание человек, но не уведомили об этом начальника территориального отдела полиции, не поставили мужчину на профилактический учет и не провели с ним профилактическую работу.

Утром 5 августа в селе Джирим Ширинского района в жилом доме нашли убитыми 56-летнюю хозяйку, ее мужа и его брата-близнеца, а также 19-летнего сына и 8-летнюю внучку. Их зарезали. По версии следствия, убийство совершил ранее судимый мужчина. Он встречался с дочерью хозяйки, но затем она уехала из села и сказала, что больше с ним встречаться не хочет.

Хакасия Прокуратура Хакасии МВД Ширинский район Джирим

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