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Площадь пожара в Мордовском заповеднике превысила тысячу гектаров

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Огонь уничтожил более 1000 га в Мордовском природном заповеднике. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

По словам собеседника агентства, площадь активного горения – 13 га; площадь, пройденная огнем, – 1100 га.

На сайте республиканского ГУ МЧС сообщается, что для тушения возгорания в республику в пятницу также прибыла аэромобильная группа из Чувашии.

Всего в тушении задействовано более 500 человек и 120 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 (ими произведено более 20 сбросов воды), многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 ЧС и два самолета Ил-76 Минобороны. Двумя бортами Ми-8 МЧС России было произведено более 20 сбросов воды.

В МЧС отметили, что нет угрозы перехода огня на населенные пункты.

О задымлении в заповеднике стало известно 3 августа. Сообщалось, что площадь пожара достигала 450 га, но впоследствии выросла до 850 га.

На месте работают сотрудники Главных управлений МЧС России по Республике Мордовия и Нижегородской области, авиация МЧС, Российского федерального ядерного центра, заповедника.

Также Минобороны РФ направило самолет Ил-76 со специальным оборудованием.

Пресс-служба Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) сообщала, что пожар не угрожает ЗАТО Саров. Между тем в Сарове наблюдается задымление из-за направления ветра в сторону города.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 162 га.

Мордовия

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