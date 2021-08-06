Глава Минприроды предложил тушить пожары за счет денег из резервного фонда

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов предлагает использовать средства из резервного фонда правительства России для тушения лесных пожаров во время аномальной жары. Об этом глава ведомства Александр Козлов сообщил на совещании у президента о ситуации с паводками и пожарами.

"Мы не снимаем со счетов аномалии. Пример, та же Якутия. Сейчас там аномальная жара, засуха за полярным кругом. В таких случаях предлагаем использовать механизм резервного фонда правительства. Возникают аномальные условия - регион вводит ЧС. Мы компенсируем затраты по их факту", - сказал министр.

Козлов также сообщил, что для борьбы с лесными пожарами требуется дополнительно 1406 человек. Он также попросил увеличить количество часов на авиационный мониторинг.

"Сейчас лесных пожарных 3008 человек, дополнительно нужно 1406. Авиачасов на авиамониторинг сейчас 25,9 тысячи, нужно еще 47 тысяч. Нынешние 927 тысяч километров наземного патрулирования необходимо увеличить в два раза", - сказал министр.

По его словам, Минприроды совместно с региональными лесными министерствами выверяли выделенные на тушение лесных пожаров средства. "Мы обсчитали на 14 млрд рублей. Сейчас сумму выверяем с коллегами из Минфина, уточняем себестоимость работ в разных регионах, так как будет влиять на конечную цифру", - отметил глава ведомства.

Козлов также сказал, что 6 млрд рублей, выделенных регионам на тушение пожаров, недостаточно, нужно дополнительно еще 8 млрд рублей.

"Прошу поручить: увеличить численность "Авиалесоохраны" в ДФО, соответствующего финансирования и уточнения, при необходимости, законодательства в этой части", - сказал министр.

Также он заявил о необходимости постоянного нахождения группировок "Авиалесоохраны" в регионе. "Давайте увеличим численность людей, экипируем их, нарастим их лесопожарной техникой, наймём авиацию. То есть, чтобы они всегда были на местах и маневрировали между регионами", - сказал министр.

Кроме того, глава Минприроды сообщил, что ведомство проработало предложение главы Якутии Айсена Николаева о создании лесопожарного центра на Дальнем Востоке.

Козлов сообщил, что новая методика выделения денежных средств из федерального бюджета на тушение лесных пожаров в регионах России начнет применяться с начала следующего года.

"Методика готова и внесена в правительство. Мы предлагаем учитывать затраты регионов не по гектарам, а по потребностям, рассчитанным по нормативам. Это самый прозрачный и объективный способ на сегодняшний день. То есть методика - это как распределять, а нормативы - что распределять. Мы идём в графике, новая методика должна заработать с 1 января 2022 года", - сказал министр.

По его словам, разработано пять таких нормативов, включая расчет численности лесных органов, стоимость охраны и воспроизводства лесов, обеспеченность техникой (лесопожарной, лесохозяйственной и лесопатрульной).

Министр напомнил, что президент в мае прошлого года поручил разработать новый подход к распределению федеральных средств, "чтобы он учитывал фактическую потребность регионов по всем лесным полномочиям, в том числе по пожарам".

В России в настоящее время, по данным федеральной "Авиалесоохраны", пожароопасный сезон открыт во всех субъектах страны. Особый противопожарный режим введен в 60 регионах России, режим чрезвычайной ситуации - в 10 регионах.