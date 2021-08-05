Пожар в Мордовском заповеднике не угрожает нижегородскому ЗАТО Саров

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Крупный природный пожар в Мордовском государственном заповеднике, который тушат уже третий день, не угрожает ЗАТО Саров в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Очаг находится непосредственно в заповеднике вдали от линии городской зоны. Между тем в Сарове наблюдается задымление из-за направления ветра в сторону города.

Борьбу с огнем ведут сотрудники МЧС, ядерного центра, а также муниципальных предприятий Сарова и Росгвардии. Тушение производится, в том числе с воздуха.

Информация о задымлении в заповеднике поступила 3 августа. Утром в четверг площадь, пройденная огнем, составляла 450 га, а затем увеличилась до 850 га из-за жары и отсутствия осадков

Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет. Также нет угрозы перехода огня на населенные пункты.

Саров - закрытое административно-территориальное образование в Нижегородской области, градообразующим предприятием является Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.