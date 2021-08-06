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В Сочи установили датчики контроля оползней

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ученые в Сочи проводят первый этап изучения оползневой активности региона, для чего были установлены специальные датчики контроля оползней.

"В рамках договора о сотрудничестве, мы установили первые датчики дистанционного контроля движения оползней на склонах опытных участков Субтропического научного центра Российской академии наук (РАН). В течение года здесь будут отрабатываться методики сбора и передачи данных через МКС на стационарные компьютеры в режиме онлайн. Дистанционный контроль за движением земной поверхности очень важен для города Сочи - здесь много склонов, оползневых участков, достаточно высокая плотность застройки и не стоит забывать про сейсмологическую активность. Для дальнейшего прогнозирования ситуации нам очень важно оперативно получать полные данные", - сообщила журналистам заместитель директора по науке Субтропического научного центра РАН (Сочи) Наталья Яицкая в пятницу.

Она отметила, что "умные" датчики были разработаны российскими и немецкими исследователями в рамках проекта ICARUS - международного сотрудничества по изучению животных из космоса. Над созданием глобальной системы передачи данных на МКС исследователи работают последние 13 лет.

"В течение года ученые будут вести учет данных и периодически калибровать датчики. Планируется, что в следующем году они будут установлены в Красной Поляне и на склонах Хостинского района курорта", - подчеркнула замдиректора.

В свою очередь, старший научный сотрудник лаборатории биогеографии Института географии РАН (Москва), к.г.н. Григорий Тертицкий сказал, что передатчики системы ICARUS представляют собой небольшие устройства, размер которых не больше спичечного коробка и весом всего в 5 грамм. Они отправляют данные на Международную космическую станцию, которые принимает закрепленная на российском сегменте специальная антенна.

"Система рассчитана на одновременный прием данных от нескольких сотен передатчиков и таким образом мы можем наиболее полно контролировать движение оползней. Техническая часть эксперимента ICARUS выполняется Ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С.П. Королева и компанией SpaceTech GmbH (Германия) на основе соглашения между Роскосмосом и Германским центром авиации и космонавтики (DLR)", - рассказал Тертицкий.

Сочи

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