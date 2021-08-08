В Сочи объявили экстренное предупреждение в связи с непогодой

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Экстренное предупреждение объявили в Сочи до 9 августа. В городе ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"В период с 7 по 9 августа 2021г. на территории г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-24 м/с.", - говорится в сообщении. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На реках прогнозируются резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

В ведомстве также рекомендовали жителям и гостям города оставаться дома, выключить газовые и электрические приборы, держаться подальше от деревьев, использовать непромокаемую одежду и обувь, а также приготовить документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты.