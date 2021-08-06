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Путин предложил Минстрою запасать готовые домокомплекты на случай ЧС

По данным Минстроя, в стране в год сгорают 13 тысяч домов, а "смывает" - 12 тысяч

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Владаимир Путин предложил Минстрою обсудить возможность запасать готовые домокомплекты, чтобы быстро строить новое жилье после ЧС в регионах. Он сказал это на совещании о ситуации с паводками и пожарами.

"У нас сейчас строительный комплекс достаточно развит, и достаточно быстро можно возводить жилье в соответствии с потребностями и условиями того или иного региона. Но если вы считаете, что какой-то запас нужен, то, наверное, может быть (нужен такой механизм - ИФ)", - сказал президент.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин ответил, что его ведомство уже работает в этом направлении.

"Примерно 12 тысяч домов ежегодно у нас смывает и 13 тысяч горит. Опыт Иркутска показывает, что желательно было бы сразу после принятия решения приступать к работе и иметь домокомплекты. Мы готовы проработать этот механизм", - добавил министр.

Глава МЧС Евгений Зиничев также отметил, что создание резерва домокомплектов на складах было бы хорошей практикой.

"Любая чрезвычайная ситуация сопряжена с материальным ущербом для граждан, подчас связанным с потерей жилья. Федеральным законодательством в таких случаях предусмотрено приобретение или строительство жилья взамен утраченного. Однако опыт реализации этих мер показывает, что они требуют значительных временных затрат - напомнил он. - Для обеспечения жильем пострадавших граждан предлагается вернуться к практике резервирования на складах Росрезервов и в субъектах, имеющих высокий риск возникновения серьезных ЧС, быстровозводимых домокомплектов, соответствующих географическим и климатическим особенностям региона. Предлагаются домокомплекты и из газобетонных блоков, и из бруса - самое главное, чтобы они подходили для этой местности.

Он добавил, что механизм уже прорабатывается совместно с Минстроем.

Летом 2019 года Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых жили 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах, тогда пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека.

Минстрой МЧС Владимир Путин Евгений Зиничев Ирек Файзуллин Иркутск

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