Пострадавшим из-за паводков в Тулуне вручили ключи от новых домов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вручил кличи от новых домов в микрорайоне Березовая роща в иркутском Тулуне, пострадавшем от паводков летом прошлого года, сообщили во вторник в пресс-службе вице-премьера.

"Собственниками нового индивидуального жилья в микрорайоне Берёзовая роща стали 12 семей. Их дома не вошли в зону затопления во время наводнения, но пострадали от высокого уровня грунтовых вод. В 2020 году специально для них была разработана отдельная программа по переселению", - говорится в сообщении.

В церемонии вручения ключей также приняли участие полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Тулуна Юрий Карих.

В пресс-службе уточнили, что в этом году в новое жилье переселяют 556 семей из наиболее пострадавших территорий - это некоторые улицы Тулуна, а также населенные пункты Тулунского и Куйтунского районов. На реализацию программы из федерального бюджета было направлено 1,3 млрд рублей, из областного - 365 млн рублей. Программа рассчитана на пять лет.

В микрорайоне Березовая роща к концу года будет заселено 223 индивидуальных жилых дома, каждый с участком 15 соток. 109 домов уже сданы в эксплуатацию. Остальные находятся в разной степени готовности. В микрорайон подведены все необходимые коммуникации, проложена дорога, сделано уличное освещение, строятся внутриквартальные проезды, открыто движение общественного транспорта. В микрорайоне Угольщиков готовы три двухэтажных дома на 66 квартир, в конце декабря будут сданы в эксплуатацию шесть восьмиэтажных домов на 496 квартир.

Летом 2019 года Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых жили 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах, тогда пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека.

Всего от подтопления пострадали 17 370 жилых помещений. По результатам обследований, в том числе повторных, 7 727 пострадавших домов (9 635 помещений) решено снести 5 492 дома (6 901 помещение) и сделать капитальный ремонт 2 235 домов (2 734 помещений). Сильнее всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Общий объем программы восстановления затопленных территорий Иркутской области до 2024 года составляет почти 43 млрд рублей.