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Глава МЧС предложил ввести ответственность арендаторов леса за тушение пожаров

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Глава МЧС Евгений Зиничев предложил провести инвентаризацию границ лесных участков и установить ответственность по тушению лесов, в том числе, арендаторов зон лесозаготовок. Он высказал эти предложения на совещании у президента по пожарам и паводкам.

"На наш взгляд, в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо вернуть обязанность арендаторов по тушению природных пожаров на арендуемых лесных участках, как это было до 1997 года, и прилегающих к ним территориях - 5 км от границы арендованного участка; установить ответственность за непринятие мер и нарушение конкретного предельного срока по локализации и ликвидации лесного пожара, а также выход его за границы арендуемого участка", - сказал министр.

По его словам, анализ лесных пожаров в Иркутской области в 2019 году показал, что "более 90% всех термоточек находится в зоне хозяйственной деятельности арендаторов лесных участков, в зоне лесозаготовок".

Еще он предложил вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по охране,защите и воспроизводству ресурсов, которыми сейчас наделены регионы.

Говоря о причинах природных пожаров, Зиничев отметил несоответствие реального и документального закрепления границ лесных участков, а как следствие - отсутствие ответственного лица.

"Фактическое несоответствие документального закрепления границ лесных участков с реальным состоянием дел "на земле". Поэтому для определения ответственности заинтересованных сторон по тушению пожаров необходимо четко определить границы лесных участков, а также их ведомственные принадлежности. Всё это возможно только в рамках плавной инвентаризации", - сказал министр.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)
МЧС Евгений Зиничев

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