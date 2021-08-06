Минстрой разработал расчет компенсаций при повторном затоплении домов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Минстрой разработал механизм расчета компенсаций гражданам, пострадавшим из-за природных чрезвычайных ситуаций повторно, правительство его рассмотрит в ближайшие дни, заявил глава министерства Ирек Файзуллин. Он сказал это на совещании у президента по паводкам и пожарам.

"Где повторные ЧС, когда поражаются дома, которые первично поразились в предыдущий период, - такой нормативный документ разработан, согласован и внесен в правительство. Будет принят в ближайшие дни, я думаю, в течение следующей недели", - сказал министр.

Проблему поднял губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. Его регион ежегодно сталкивается с природными чрезвычайными ситуациями, и некоторые территории приходится восстанавливать несколько раз.

"До сих пор не выделены средства из резервного фонда Российской Федерации на выплаты гражданам, пострадавшим в ЧС 2019-2020 года, в сумме 779,2 млн рублей. Проблема в том, что основная масса людей, о которых мы говорим, в 2019 году, когда было подтопление, - они не хотят уезжать со своих мест и выбрали капитальный ремонт, - сказал губернатор. - Но наводнение 2020 года и уточнение границ непосредственно зон подтопления привело к тому, что их нужно переселять. Мы не можем пройти ситуацию с Минстроем России, так как они считают, что один раз людям уже оказали помощь, и на очередную выплату последующую они не имеют права".