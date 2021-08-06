Дым от якутских пожаров мешает тушить красноярские леса

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Дым от пожаров в Якутии мешает окончательно потушить лесные пожары на севере Красноярского края, пожаловался Владимиру Путину губернатор региона Александр Усс. Он сказал это на совещании у президента о ситуации с паводками и пожарами, его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас у нас действует четыре пожара на порядка 4 тысячах га. Это далекий север - Эвенкия. Пожары локализованы, но окончательной ликвидации мешают сильно задымленные соседние территории в Якутии", - сказал он.

По его словам, сейчас горизонтальная видимость в районах лесных пожаров не превышает 250 м.

"В течение ближайших трех суток мы постараемся с этой ситуацией справиться", - добавил губернатор.

Как сообщалось, в начале недели плотный дым от лесных пожаров окутал поселки Эвенкийского района Красноярского края: Туру, Байкит и Ванавару. Сильная задымленность не дает проникать солнцу, чувствуется кислородная недостаточность. Данные космического мониторинга показывают, что это дым от лесных пожаров из Якутии.

К пятнице задымление наблюдается уже в восьми муниципальных образованиях края: Богучанском, Мотыгинском, Кежемском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Таймырском Долгано-Ненецком районах и в Норильске.