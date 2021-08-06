В Коми адвоката будут судить за содействие в УДО заключенного

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Коми в Ухтинский городской суд направлено уголовное дело местного адвоката, которого обвиняют в попытке стать посредником в передаче взятки за помощь одному осужденному выйти из колонии условно-досрочно, сообщила прокуратура республики.

По версии следствия, адвокат обещал представителю осужденного из колонии №29 под Ухтой выступить посредником в передаче врачам комиссии ФСИН 600 тысяч рублей взятки за медзаключение о наличии у осужденного заболевания, препятствующего отбыванию наказания в местах лишения свободы. За посредничество он хотел получить 900 тысяч рублей.

"Намерения адвоката изобличили правоохранительные органы, в связи с чем получить вознаграждение и повлиять на выводы комиссии в отношении осужденного ему не удалось", - говорится в сообщении.

По данным региональных СМИ, упомянутый в деле осужденный - это бывший глава Коми и экс-сенатор от региона Владимир Торлопов, осужденный по "делу Гайзера" о коррупции.

Официальным комментарием в связи с этим "Интерфакс" не располагает.

Ухтинский суд 12 июля удовлетворил ходатайство Торлопова, отбывающего наказание в исправительной колонии №29, об условно-досрочном освобождении. Постановление в законную силу не вступило. В 2020 году суд отказал ему в УДО.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 160 млн рублей.

Бывший замглавы Коми Алексей Чернов получил 9 лет колонии строгого режима со штрафом 160 млн рублей, Торлопов - 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Еще десять фигурантов дела получили сроки от 5 до 8 лет лишения свободы, в том числе условно.

По версии следствия, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". Кроме того, как установили следствие и суд, подсудимые незаконно завладели денежными средствами ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" в сумме более 67 млн рублей, получили взятки в размере более 198 млн рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.

Общая сумма ущерба превысила 3,8 млрд рублей.

Следствие и обвинение в суде настаивали на том, что преступления были совершены фигурантами в составе ОПС, организатором которого был объявленный в международный розыск бизнесмен Александр Зарубин, а бенефициарами - Гайзер, Чернов и Торлопов.

Гайзер был задержан и арестован в сентябре 2015 года. Свою вину он не признал ни по одному пункту обвинения.