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Осужденному экс-главе Коми Гайзеру предъявили новое обвинение

Осужденному экс-главе Коми Гайзеру предъявили новое обвинение
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер в Мосгорсуде
Фото: Антон Великжанин/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Осужденному по масштабному делу о коррупции экс-главе республики Коми Вячеславу Гайзеру предъявлено обвинение в незаконном распоряжении о выделении земли под жилищное строительство 7 лет назад, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Отмечается, что в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении Гайзера. "Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 286 УК РФ (организация превышения должностных полномочий)", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что это уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены.

По версии следствия, Гайзер, замещая должность главы республики, в период с 2013 по 2014 годы "дал главе муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Ивану Поздееву незаконное распоряжение". Речь шла о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов.

Это было сделано в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера. Отмечается, что в результате бюджету муниципального образования был причинен ущерб в размере более 8,7 млн рублей.

Приговор

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 160 млн рублей.

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Бывший замглавы Коми Алексей Чернов получил 9 лет колонии строгого режима со штрафом 160 млн рублей. Еще один бывший глава республики, экс-сенатор Владимир Торлопов получил 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

Еще 10 фигурантам дела назначили сроки от 5 до 8 лет лишения свободы, в том числе условно.

Позднее Мосгорсуд оставил без изменений наказание фигурантов.

В зависимости от роли каждого подсудимые были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), легализации доходов, полученных в результате совершения преступления (часть 4 статьи 174.1 УК РФ) и получении взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ).

При этом суд оправдал всех фигурантов по обвинению в организации и участии в преступном сообществе (части 1, 2, 3 статьи 210 УК РФ) и ряду других обвинений, в частности, Гайзера – по одному из эпизодов взяточничества с правом на реабилитацию.

Фабула дела

Согласно фабуле уголовного дела, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая".

Кроме того, установили следствие и суд, подсудимые незаконно завладели денежными средствами ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" в сумме более 67 млн рублей, получили взятки в размере более 198 млн рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.

Общая сумма, причиненная республике Коми ущерба, превысила 3,8 млрд рублей.

Следствие и обвинение в суде настаивали на том, что преступления были совершены фигурантами в составе ОПС, организатором которого был объявленный в международный розыск бизнесмен Александр Зарубин, а бенифициарами – Гайзер, Чернов и Торлопов.

Гайзер был задержан и арестован в сентябре 2015 года. Свою вину он не признал ни по одному из вмененных ему эпизодов преступной деятельности.

9 июля этого года второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Гайзеру.

Коми Вячеслав Гайзер

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