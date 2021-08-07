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Режим ЧС ввели в ряде районов Хабаровского края из-за угрозы подтоплений

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Власти Хабаровского края из-за угрозы подтоплений населенных пунктов, расположенных вдоль Амура, ввели режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах региона, в том числе в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

"Вводим режим ЧС в связи с осложняющейся паводковой обстановкой в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах", - сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев в своем телеграмм-канале в субботу.

В распоряжении правительства края о введении ЧС отмечается, что в ближайшее время ожидается подъем уровня воды в Амуре с превышением отметок опасного явления. Так, у города Хабаровска в период с 15 по 17 августа ожидается уровень воды 600-650 см, у Комсомольска-на-Амуре с 22 по 24 августа ожидается уровень 650-700 см. Осложнить ситуацию могут сильные дожди в бассейнах рек Уссури и Сунгари (КНР), которые впадают в Амур.

В пятницу на совещании у президента РФ глава Хабаровского края доложил, что четвертая в этом году волна паводка на Амуре подойдет к Хабаровску 15-17 августа, через неделю она будет у Комсомольска-на-Амуре, города готовятся встретить стихию.

По его словам, зарезервировано и готово к развертыванию 11 пунктов временного размещения. Четыре ПВР вместимостью до 115 человек уже готовы.

"В Хабаровске мы не ожидаем серьезного удара. Многоквартирным домам не угрожает этот уровень воды. Угрожает 60 домовладениям. Все жители у нас на контроле. Им будет предложено в ПВР. Это в первую очередь Хабаровский район, рядом с Хабаровском", - отметил Дегтярев. В то же время он добавил, что будут подтоплены около 2 тыс. дачных участков на левом берегу Амура напротив краевого центра.

Ранее администрация Хабаровска призвала всех дачников как можно быстрее вывезти урожай со своих приусадебных участков и подготовить их к возможному паводку.

Хабаровский край Амур

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