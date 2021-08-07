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Уровень Амура у Хабаровска достиг неблагоприятной отметки

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Уровень реки Амур в районе Хабаровска за сутки вырос на четыре сантиметра и достиг отметки неблагоприятного явления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю в субботу.

"По данным Дальневосточного УГМС, по состоянию на утро 7 августа года уровень Амура дополнительно поднялся еще на четыре сантиметра до отметки неблагоприятного явления - 450 см", - сказано в сообщении.

В течение ближайших суток существенного изменения уровня воды не ожидается. В то же время, по данным гидрологов, у Комсомольска-на-Амуре подъем уровня воды составил 15 см (отметка - 429 см).

Отмечается, что на островах на левом берегу реки напротив Хабаровска в зоне паводка находятся 380 дачных участков. Вода стремительно покрывает дорожки и заходит уже на земельные наделы.

"Всего, по прогнозу специалистов, в зону воздействия паводка могут попасть порядка полутора тысяч владений. Это подтопление не только паводковыми водами, но и разлившимися из-за высокого уровня реки внутренними водоемами, которых здесь большое количество, и вышедшими на поверхность грунтовыми водами", - уточняет пресс-служба.

В Хабаровском районе подтопленным остается один земельный участок в населенном пункте Корсаково-2. Вода вышла на дорожное полотно на одном участке внутрипоселковой дороги в поселке Гайтер Комсомольского района.

В субботу власти Хабаровского края ввели режим ЧС в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах.

Хабаровский край Амур Хабаровск

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