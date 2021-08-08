Министр МЧС проверил готовность Хабаровского края к паводку

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Министр МЧС Евгений Зиничев, прибывший с рабочей поездкой в Хабаровск, оценил подготовку краевых служб к пропуску паводковых вод, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

Вместе с временно исполняющим обязанности губернатора края Михаилом Дегтяревым Зиничев осмотрел в акватории Амура инженерные гидротехнические защитные сооружения.

Глава региона доложил министру, что для минимизации возможного ущерба принято решение пересыпать незавершенный участок дамбы в Индустриальном районе Хабаровска. По прогнозам, пик паводка в районе Хабаровска ожидается 13-15 августа, когда уровень может превысить отметку опасного явления в 600 см. При таком подъеме в городе может подтопить 60 частных домов, свыше 1,5 тысяч дач на левом берегу реки.

По информации гидрологов, уровень Амура продолжает повышаться. К воскресенью достигнута отметка 460 см, что на 10 см выше уровня неблагоприятного явления. На это повлияли сильные дожди в верхнем течении Амура, а также в бассейнах малых рек.

Министр подчеркнул, что необходимо вести постоянный мониторинг ситуации и своевременно информировать население об ухудшении обстановки.

"Важно и дальше вести усиленный мониторинг и анализ складывающейся обстановке. Оперативно доводить и своевременно информировать население и органы власти о возможном развитии паводка для принятия соответствующих мер и проведения превентивных мероприятий. И необходимо обеспечить эффективное применение имеющихся сил и средств. Главная наша задача - минимизировать последствия стихии", - сказал Зиничев.

Как отметил глава МЧС России, это уже не первая волна паводка на территории региона в этом году, многие подготовительные работы были проведены еще в начале лета. Благодаря этому удалось избежать значительных подтоплений: под водой оказались порядка 400 дачных участков на островной части Хабаровска, один земельный участок в Хабаровском районе и один участок внутрипоселковой дороги в Комсомольском районе.

В субботу краевые власти ввели режим ЧС в Нанайском, Николаевском, Ульчском районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. На усиленный режим работы переведены силы территориальной подсистемы Хабаровского края. Более 200 спасателей МЧС России со специализированным оборудованием и снаряжением готовы перевозить людей из зоны подтопления.