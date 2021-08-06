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Четыре Ту-22М3 нанесли удары по условным боевикам у афганской границы в Узбекистане

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили перелет из России в Узбекистан, нанесли бомбовые удары по лагерям условных боевиков в ходе учения военных РФ и Узбекистана вблизи афганской границы, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Бомбардировщики взлетели с оперативного аэродрома в Саратовской области, затем выполнили плановый полет над военным полигоном Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана. Прикрытие Ту-22М3 осуществлялось парой истребителей МиГ-29 Узбекистана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны.

Самолеты уже вернулись на аэродром, следует из видеоматериалов Минобороны РФ.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО Backfire). Он предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Ранее в пятницу сообщалось, что специальная операция по недопущению перехода боевиками границы была отработана российскими и узбекскими военными на учении "Юг-2021" в приграничной с Афганистаном Сурхандарьинской области Узбекистана. В маневрах задействовали около 1,5 тысячи военнослужащих двух стран, до 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

"В основу разработки замысла учения был положен опыт российских Вооружённых сил по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в Сирии", - заявил журналистам заместитель командующего Центральным военным округом генерал-лейтенант Михаил Теплинский.

Совместная группировка обнаружила с воздуха, а затем пресекла прорыв крупных групп незаконных вооруженных формирований на территорию Узбекистана, после чего блокировала и уничтожила "боевиков", укрывшихся от преследования в населенном пункте, сказали в штабе учений.

За финалом маневров наблюдали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и его узбекский коллега Шухрат Халмухамедов.

Учения проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане. США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

Узбекистан Ту-22М3

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