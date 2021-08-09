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Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме на Ямале

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на понедельник в жилом многоквартирном деревянном доме в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе, есть жертвы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, открытое горение на площади 600 кв. метров было ликвидировано в 05:43 (03:43 мск).

В ходе тушения и разбора конструкций были обнаружены тела трех погибших, их личности устанавливаются. Тело еще одного человека было найдено около дома, следует из сообщения.

Всего в жилом доме зарегистрированы 48 человек, из них двое детей. Для размещения жильцов подготовлена гостиница.

Причина пожара устанавливается.

Ямало-Ненецкий АО Лабытнанги МЧС РФ

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