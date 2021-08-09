Дело возбуждено после гибели четырех человек на пожаре в доме на Ямале

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в жилом многоквартирном доме в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономным округе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным следствия, в результате пожара в двухэтажном деревянном доме погибли три человека.

"Еще один пострадавший скончался по дороге в больницу", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник в жилом доме в городе Лабытнанги произошел пожар на площади 600 кв. метров, погибли четыре человека. Всего в доме зарегистрировано 48 человек, из них двое детей. Для размещения жильцов подготовлена гостиница.

К тушению пожара было привлечено 31 человек и семь единиц спецтехники МЧС России.