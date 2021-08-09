Число погибших при пожаре в жилом доме на Ямале увеличилось до пяти

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Тело еще одного человека обнаружено на месте пожара в деревянном двухэтажном доме в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Обнаружены фрагменты тела пятого погибшего", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, личность погибшего устанавливается.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник в жилом доме произошел пожар на площади 600 кв. метров, погибли четыре человека.

К тушению пожара был привлечен 31 человек и семь единиц спецтехники МЧС России.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Власти города выплатят материальную помощь жильцам дома.

В двухэтажном деревянном здании было 32 квартиры, в доме зарегистрировано 37 человек, в том числе пятеро детей.