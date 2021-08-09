Мосгорсуд снял с думских выборов Льва Шлосберга

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил регистрацию Льва Шлосберга как кандидата от "Яблока" в депутаты Госдумы по столичному одномандатному округу номер 207, сообщили "Интерфаксу" в партии.

Там уточнили, что суд принял это решение по обращению кандидата от "Зеленых" Андрея Пангаева, который выдвинулся в этом же округе.

"Обращение было связано с ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, запрещен в России за экстремизм, также признан иноагентом)", - сказал представитель партии.

Он добавил, что решение в настоящее время не вступило в законную силу, оно будет обжаловано в апелляционной инстанции. "Как только мы получим мотивировочную часть решения, это будет уже завтра, мы сразу его обжалуем", - сказали в "Яблоке".

"Интерфакс" не располагает официальной информацией Мосгорусуда по этому поводу.

3 августа избирком Псковской области исключил из списка "Яблока" на выборах в региональный парламент Шлосберга и Николая Кузьмина за причастность к деятельности экстремистской организации. Претензии к ним были связаны с несогласованной акцией 23 января в поддержку Алексея Навального. После этой акции Шлосбергу вменили организацию несогласованной акции за то, что он предложил митингующим перейти в "гайд-парк", где акции разрешены по умолчанию. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

4 августа избирком восстановил регистрацию Шлосберга и Кузьмина в партийном списке, поскольку на тот момент не вступило в силу решение Мосгорсуда о признании экстремистскими организаций, связанных с Навальным.