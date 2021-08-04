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"Яблоко" обжалует исключение Шлосберга из списка на выборы в региональный парламент

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - "Яблоко" обжалует в Псковском областном суде решение регионального избиркома снять с выборов в региональное собрание депутатов Льва Шлосберга и члена регионального совета отделения партии Николая Кузьмина. В областном отделении партии заверили, что окажут этим политикам всю необходимую поддержку.

3 августа облизбирком исключил обоих оппозиционеров из партийного списка. "В результате проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах, включенных в указанный единый список кандидатов, была установлена причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность", - объяснили в комиссии.

Претензии к Шлосбергу и Кузьмину связаны с несогласованной акцией 23 января в поддержку Алексея Навального. После этой акции Шлосбергу вменили организацию несогласованной акции за то, что он предложил митингующим перейти в "гайд-парк", где акции разрешены по умолчанию. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

В июне Мосгорсуд по требованию прокуратуры Москвы признал экстремистской организацию "Штабы Навального", по сути запретив деятельность всех региональных штабов сторонников политика.

3 августа Лев Шлосберг был зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной думы по 207 одномандатному округу Москвы. Он также возглавляет региональную группу федерального списка партии, объединяющую Псковскую и Тверскую области.

Псковская область Яблоко Лев Шлосберг Псковский облизбирком Николай Кузьмин Алексей Навальный Москва Госдума

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