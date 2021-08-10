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В Петербурге отменили отказ в регистрации зампреду "Яблока" на выборах в Заксобрание

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании во вторник удовлетворила жалобу депутата городского Заксобрания, заместителя председателя партии "Яблоко" Бориса Вишневского на решение территориального избиркома (ТИК) №30, который отказал ему в регистрации на выборах в петербургский парламент.

Трансляция заседания велась на официальной странице горизбиркома в социальных сетях. Как сообщалось ранее, у ТИК №30 возникли претензии к оформлению документов Вишневского, но горизбирком с этим не согласился.

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Вишневский просил, чтобы горизбирком сразу зарегистрировал его кандидатом в одномандатном округе №2 в обход ТИК, "чтобы сэкономить время" и ему, и территориальному избиркому, но эта поправка поддержки не нашла. Теперь ТИК №30 должен повторно рассмотреть вопрос о регистрации "яблочника".

Вишневский возглавляет фракцию "Яблока" в петербургском парламенте, а также общегородской список партии на выборах в Заксобрание, который был зарегистрирован Санкт-Петербургской избирательной комиссией 30 июля. Он также выдвинулся в депутаты Государственной думы по одномандатному округу №216 в Петербурге и был зарегистрирован 2 августа.

Выборы в Госдуму и петербургский парламент состоятся 17-19 сентября 2021 года.

Петербург Яблоко Борис Вишневский

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