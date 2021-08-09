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Путин предложил на уровне ООН бороться с морским пиратством

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предлагает создать специальную структуру в рамках ООН по проблематике борьбы с морской преступностью в разных регионах.

Об этом он заявил, выступая посредством видеотрансляции в дебатах высокого уровня в Совете Безопасности ООН по теме "Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества".

По мнению президента РФ, было бы полезно на регулярной основе осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море.

"В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах. При этом такая структура опиралась бы на поддержку государств-членов ООН и активно привлекала бы к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес", - сказал Путин.

Он выразил надежду на то, что партнеры конструктивно рассмотрят российское предложение.

"Россия также заинтересована в том, чтобы выстраивать продуктивное взаимодействие с Ассоциацией регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана, Комиссией Индийского океана и, конечно же, мы стремимся содействовать обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, в Атлантике - в акватории Гвинейского залива, где участились случаи морского разбоя, сопровождающиеся захватом заложников", - отметил Путин.

При этом он обратил внимание на то, что некоторым странам трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. "Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооруженных контингентов всех заинтересованных государств", - отметил российский президент.

Владимир Путин ООН

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