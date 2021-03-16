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Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянином на борту

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пираты захватили в Гвинейском заливе судно, в составе экипажа которого находится российский гражданин, сообщило посольство РФ в Нигерии

"По информации компании-судовладельца De Poli Shipmanagement, 12 марта в 210 милях от Лагоса (Нигерия) произошло пиратское нападение на судно MT Davide B. Похищен российский гражданин С.В. Вдовин в числе других членов экипажа", - говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке дипмиссии.

Посольство отмечает, что принимаются все возможные меры по установлению местонахождения россиянина и его освобождению.

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