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В Британии заявили о возможном угоне танкера у берегов ОАЭ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Морская торговая организация Великобритани и (UKMTO) сообщила о возможном угоне танкера, который находится примерно в 111 км у берегов эмирата Эль-Фуджайра.

По предварительной версии, инцидент не связан с пиратами. Ему присвоена категория "возможный угон судна".

Других подробностей не приводится.

В конце июля в северной части Индийского океана подвергся нападению японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру. Погибли два члена экипажа - подданный Великобритании и гражданин Румынии.

ОАЭ Великобритания UKMTO

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