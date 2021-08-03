В Британии заявили о возможном угоне танкера у берегов ОАЭ
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Морская торговая организация Великобритани и (UKMTO) сообщила о возможном угоне танкера, который находится примерно в 111 км у берегов эмирата Эль-Фуджайра.
По предварительной версии, инцидент не связан с пиратами. Ему присвоена категория "возможный угон судна".
Других подробностей не приводится.
В конце июля в северной части Индийского океана подвергся нападению японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру. Погибли два члена экипажа - подданный Великобритании и гражданин Румынии.
WARNING 001/AUG/2021 Update 01— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) August 3, 2021
Category: Incident – Potential Hijack – Non Piracy
Description: An Incident is currently underway in position 2502.00NN 05728.54E. Incident upgraded to Potential Hijack.https://t.co/TMgzxKatV8#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/s5GDqW4NYV