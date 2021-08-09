Красноярский край может получить 38 млрд руб. из уплаченного "Норникелем" штрафа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Красноярский край предлагает направить 38 млрд рублей из суммы уплаченного "Норникелем" штрафа на экологические проекты в городах Норильск, Красноярск и в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, говорится в сообщении Минприроды РФ.

"По распоряжению правительства от 9 апреля 2021 года средства, полученные от уплаты платежей в возмещение вреда, причинённого водным объектам, будут направлены на экологические проекты, в том числе и в Красноярском крае. Регион уже сделал свои предложения, 38 млрд рублей власти края предлагают направить на мероприятия в городах Норильск и Красноярск, в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. Деньги в основном пойдут на завершение ликвидации последствий нефтеразлива, а также на снижение выбросов в воздух и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки", - цитируется в сообщении министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Так, в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком районе планируется реконструировать очистные сооружения и сети водоотведения, которые сейчас изношены на 60-100%, построить комплекс по обработке и утилизации твёрдых бытовых отходов, заменить городской транспорт на более экологичный, ликвидировать накопленный вред и последствия нефтеразлива.

В Красноярске предполагается закрыть 25 угольных котельных и перевести частный сектор на электрическое отопление, отремонтировать трамвайную инфраструктуру и закупить более экологичный транспорт, рекультивировать шламонакопитель в черте города, который содержит 12 тыс. тонн опасных отходов.

"По решению премьер-министра России Михаила Мишустина, краю уже выделено 2,45 млрд рублей на приобретение 50 троллейбусов и 25 трамваев, и на капитальный ремонт основного технологического оборудования канализационно-насосной станции города Норильска. Что касается других объектов, как раз сегодня и обсудили их готовность. Деньги региону предусматриваются большие, и с целью своевременности их доведения необходимо вовремя подготовить всю документацию", - отметил Козлов.

По данным Росприроднадзора, у которого на контроле находятся все вопросы ликвидации аварийного нефтеразлива на норильской ТЭЦ-3, с поверхностных вод на сегодняшний день собрано 25,586 тыс. кубометров нефтепродуктов, очищено 32,539 тыс. кв. метров береговой линии: промывка грунта доходит на глубину до 60 сантиметров. С помощью биоремедиации проведена утилизация и обезвреживание отходов, которые образовались в ходе ликвидации нефтеразлива. Специалистами Росприроднадзора, ЦЛАТИ, ГМК "Норильский никель" организован постоянный мониторинг состояния природной воды, почвы и донных отложений на территории, подвергшейся загрязнению.

Козлов посетил Красноярский край, ознакомившись с ходом ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" ("дочка" "Норникеля") в мае 2020 года и обсудил с региональными властями экологические мероприятия, которые будут профинансированы за счёт штрафа, который выплатила компания. 5 февраля 2021 год суд удовлетворил иск Росприроднадзора и назначил АО "НТЭК" рекордный штраф за ущерб природе на сегодняшний день: более 146 млрд рублей.