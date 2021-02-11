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Красноярские власти оценили ущерб бюджету края из-за штрафа "Норникеля"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Бюджет Красноярского края может недополучить около 20 млрд рублей из-за того, что суд взыскал с "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в ГМК "Норникель") 146,177 млрд рублей компенсации ущерба за майскую аварию на норильской ТЭЦ-3, заявил первый вице-губернатор региона Сергей Пономаренко.

Авария на ТЭЦ в Норильске

"Если штраф будет выплачен компанией и отнесен на себестоимость, то в конечном итоге это может привести к существенным потерям краевого бюджета. Порядка, по разным оценкам, от 18 до 19 млрд рублей. Вместе с тем, в настоящее время проходят дополнительные консультации с федеральными органами по поводу компенсации возможных выпадающих доходов краевого бюджета", - сказал он в краевом Заксобрании.

Чиновник попросил депутатов отложить обсуждение обращения к президенту "Норникеля" Владимиру Потанину. Депутаты собирались призвать его выплатить этот штраф из личных средств, а не за счет компании, иначе краевой бюджет недополучит часть доходов, которые складываются с налога "Норникеля" н прибыль.

Вопрос об обращении был включен в повестку заседания 11 февраля. Однако уже в ходе сессии депутаты решили отложить обсуждение обращения, но выяснить размер выпадающих доходов краевого бюджета. К его обсуждению, помимо депутатов и чиновников краевой администрации хотят привлечь представителей "Норникеля".

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал планы депутатов принять обращение к Потанину "очень опасным прецедентом".

"То, что Законодательное собрание Красноярского края сегодня собирается принять обращение к Потанину, чтобы он заплатил из собственного кармана этот ущерб - это уже, мягко говоря, не только трактование закона, это уже произвол получается, - сказал он журналистам. - Во-первых, такое решение, что акционеры должны платить, - это собрание акционеров должно согласиться с этим, если по закону действовать. ... мы тогда перейдем к тому, что многие хотелки региональных руководителей и даже федеральных, они будут превращаться в форму того, кого бы можно было бы "пощипать"".

Он предположил, что позиция депутатов отчасти связана с изменениями в законодательстве, согласно которым большая часть выплат "Норникеля" пойдет в федеральный бюджет, а не в региональный. Кроме того, "все акционеры теряют дивидендные потоки, потому что затраты на ущерб идут и прибыль уменьшается, и доходы в региональный бюджет уменьшаются", добавил он.

Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК, постановив взыскать 146,177 млрд рублей ущерба в связи с майской аварией на норильской ТЭЦ-3. Из указанной суммы 145,492 млрд рублей пойдут в федеральный бюджет, остальные 685 млн рублей - в бюджет Норильска.

Красноярский край намерен предъявить дополнительные претензии к "Норникелю" в связи с ущербом, нанесенным находящимся в ведении региона объектам.

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая 2020 года – 11 февраля 2021 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Красноярский край Норникель НТЭК Норильск Арбитраж Красноярского края ТЭЦ-3 Владимир Потанин

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