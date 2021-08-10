Росприроднадзор объяснил халатностью выброс нефти под Новороссийском

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Авария на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) связана с обычной халатностью, сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Авария, которая произошла в эти выходные, достаточно знаковая. Произошла она в результате простых халатных действий, здесь не было сбоя оборудования или нештатной ситуации. Люди просто не проследили за своими прямыми обязанностями, и получили фонтан нефти, который бьет посреди акватории Черного моря. Компания заявляет и пока цифры малы - от 1 тонны нефти до 50 тонн, сейчас мы проверяем деятельность оборудования и надеемся получить именно учетные данные по тем параметрам оборудования, которые нам предоставят. Но мы не имеем доступа к этим системам учета, поэтому надеемся на добросовестность компании. Измерить же пленку, которая растеклась по акватории моря, фактически выделив оттуда вещество, это достаточно серьезная и долгая работа, я думаю, мы будем недели три это делать", - отметила Радионова.

Как сообщалось, 7 августа в 16:49 на морском терминале консорциума в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ №1) танкера Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) произошел выброс нефти. По данным консорциума, причиной аварии стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства.

Поставщиком данного оборудования является компания Imodco (Монако), указал консорциум.

Для локализации последствий инцидента были привлечены силы и средства профессионального аварийно-спасательного формирования (17 судов), выставлены боновые заграждения, задействованы четыре нефтесборных системы и емкости для сбора нефти, организовано взаимодействие с профильными контролирующими государственными органами.

Разлив нефти был локализован 7 августа к 22:42, ликвидация разлива завершена, ведется работа по мониторингу акватории Черного моря, сообщает консорциум. Для замеров состояния воды и воздуха привлечены независимые лаборатории, которые осуществляют отбор проб в территориях, прилегающих к морскому терминалу, уточняет КТК.

Площадь разлива составила около 200 кв. метров, объём – порядка 12 куб. м.

На время ликвидации последствий нештатной ситуации отгрузка сырья на Морском терминале КТК была временно остановлена. Для расследования причин и условий, приведших к инциденту, в компании создана специальная комиссия.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. В 2018 году компания закончила реализацию проекта расширения, что позволило увеличить мощность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год. В настоящее время ведется работа по увеличению мощности до 72,5 млн тонн.