Вылет рейсов Красноярского аэропорта снова задержали из-за задымления

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Задымленность из-за лесных пожаров, действующих в Якутии, вновь стала причиной задержки вылетов нескольких рейсов в красноярском аэропорту, сообщает пресс-служба воздушной гавани во вторник.

По данным онлайн-табло, утром 10 августа задержаны почти 10 рейсов в Кызыл, Новосибирск, Якутск, Анапу, Москву, Санкт-Петербург и другие направления. Также отменены ранние утренние рейсы в Игарку, Москву, Тюмень. Началась регистрация на 12 направлений.

"Аэропорт Красноярск продолжает работу в штатном режиме. Но авиакомпании принимают решения о задержке или переносе своих рейсов. Просим пассажиров уточнять точное время вылета у представителей авиакомпаний. Если ваш рейс задерживается надолго, то авиакомпании должны предоставить воду, еду, а также отдых в гостинице всем пассажирам в соответствии с общими правилами воздушных перевозок пассажиров", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Накануне из-за задымления в красноярском аэропорту были задержаны более десяти рейсов на вылет и прилет. Решение совершать посадки принимает командир экипажа. Сам аэропорт оснащен так, что посадку самолета возможно осуществлять почти в нулевой видимости.

Как сообщалось, 7 августа Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии. С 7 августа до 17:00 10 августа в краевой столице ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.