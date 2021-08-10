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Дым от лесных пожаров сохраняется в 869 населенных пунктах Красноярского края

Дым от лесных пожаров сохраняется в 869 населенных пунктах Красноярского края
Фото: Ivan Nikiforov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Задымление от лесных пожаров в Якутии продолжает сохраняться в 869 населенных пунктах Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"По данным космического мониторинга и старост населенных пунктов, задымление зафиксировано в 869 населенных пунктах в 33 муниципальных образованиях края", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне задымление было зафиксировано в 954 населенных пунктах в 41 муниципальном образовании.

7 августа в Красноярске из-за дыма от лесных пожаров, действующих в Якутии, на трое суток ввели режим "черного неба". Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности будет действовать в краевой столице до 17:00 10 августа. Природоохранная прокуратура проверяет, как соблюдают его промышленные предприятия, которые обязаны сократить атмосферные выбросы.

По информации Среднесибирского УГМС, в Красноярске с четверга ветер сменит направление на юго-западное и усилится до 5-10 м/c. Это будет способствовать рассеиванию дыма.

Инспекторы Минэкологии края работают круглосуточно в усиленном режиме. Совместно с передвижной лабораторией они патрулируют улицы Красноярска и выявляют несанкционированные источники загрязнения воздуха.

Задымленность из-за лесных пожаров, действующих в Якутии, стала причиной задержки вылетов нескольких рейсов в красноярском аэропорту.

Красноярский край

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