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Дым от лесных пожаров в Якутии пришел на северо-восток Казахстана

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Дымовая завеса от лесных пожаров в Якутии распространилась на северо-восточные регионы Казахстана, сообщила пресс-служба РГП "Казгидромет".

По информации метеорологов, за 9-10 августа на территории Восточно-Казахстанской области превышение предельно допустимой нормы в атмосферном воздухе зафиксировано по диоксиду азота в Усть-Каменогорске, Семее.

В конце прошлой недели сообщалось, что смог от лесных пожаров в Якутии накрыл Павлодар (адмцентр Павлодарской области Казахстана) и некоторые районы области.

Как сообщалось, в Якутии в настоящее время тушат 69 лесных пожаров на территории 18 районов. В республике введен режим ЧС регионального характера.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
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