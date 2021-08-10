Дым от лесных пожаров в Якутии пришел на северо-восток Казахстана

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Дымовая завеса от лесных пожаров в Якутии распространилась на северо-восточные регионы Казахстана, сообщила пресс-служба РГП "Казгидромет".

По информации метеорологов, за 9-10 августа на территории Восточно-Казахстанской области превышение предельно допустимой нормы в атмосферном воздухе зафиксировано по диоксиду азота в Усть-Каменогорске, Семее.

В конце прошлой недели сообщалось, что смог от лесных пожаров в Якутии накрыл Павлодар (адмцентр Павлодарской области Казахстана) и некоторые районы области.

Как сообщалось, в Якутии в настоящее время тушат 69 лесных пожаров на территории 18 районов. В республике введен режим ЧС регионального характера.