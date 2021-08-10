Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
на 10.08В России 6 491 288+21 378В мире 203 384 676+656 421

Рослесхоз предложил ввести межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Якутии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минприроды России и Рослесхоз предлагают объявить межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Якутии из-за лесных пожаров и окутавшего регионы дыма, говорится в сообщении министерства.

"Обстановка с лесными пожарами в России остаётся крайне напряжённой. К сожалению, показатели горимости лесов превысили показатели прошлого года. В текущем году при меньшем количестве пожаров мы фиксируем увеличение площади, пройденной огнем по сравнению с аналогичным периодом в 1,2 раза, что составляет 7,8 млн га", - отмечается в пресс-релизе.

Свыше 90% пройденных огнем площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в том числе на Якутию - 78% всех площадей по стране.

Общая площадь действующих пожаров на территории Иркутской области достигла 123 тыс. га, но пока управляемая, считают в ведомстве.

"Вчера после введения режима ЧС на территории Иркутской области у нас сложилась ситуация, которая требует введения межрегионального ЧС. На территории двух сопредельных регионов действует режим ЧС - Иркутская область и Якутия", - приводятся в сообщении слова главы Рослесхоза Ивана Советникова.

Минприроды Рослесхоз

Новости по теме

Новости

Вузы поддержали предложение Минобрнауки о вакцинации студентов

Вузы поддержали предложение Минобрнауки о вакцинации студентов

Видеоблогер Хованский попал в реестр экстремистов Росфинмониторинга

Еще два пациента умерли в больнице Владикавказа после кислородной аварии

Еще два пациента умерли в больнице Владикавказа после кислородной аварии

МЧС увеличит группировку по тушению пожаров в Якутии

СК возбудил новое уголовное дело против Леонида Волкова и Ивана Жданова

СК возбудил новое уголовное дело против Леонида Волкова и Ивана Жданова
Пандемия коронавируса

Петербург обогнал Москву по суточному COVID-приросту

Петербург обогнал Москву по суточному COVID-приросту

Бывших премьера и главу Минтуризма Северной Осетии задержали за растрату

Задержана директор вагона-ресторана поезда, в котором отравился 91 ребенок

Задержана директор вагона-ресторана поезда, в котором отравился 91 ребенок

Попытку майнинга криптовалюты пресекли в правительстве Камчатки

Попытку майнинга криптовалюты пресекли в правительстве Камчатки

Дым от лесных пожаров сохраняется в 869 населенных пунктах Красноярского края

Дым от лесных пожаров сохраняется в 869 населенных пунктах Красноярского края
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');