Рослесхоз предложил ввести межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Якутии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минприроды России и Рослесхоз предлагают объявить межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Якутии из-за лесных пожаров и окутавшего регионы дыма, говорится в сообщении министерства.

"Обстановка с лесными пожарами в России остаётся крайне напряжённой. К сожалению, показатели горимости лесов превысили показатели прошлого года. В текущем году при меньшем количестве пожаров мы фиксируем увеличение площади, пройденной огнем по сравнению с аналогичным периодом в 1,2 раза, что составляет 7,8 млн га", - отмечается в пресс-релизе.

Свыше 90% пройденных огнем площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в том числе на Якутию - 78% всех площадей по стране.

Общая площадь действующих пожаров на территории Иркутской области достигла 123 тыс. га, но пока управляемая, считают в ведомстве.

"Вчера после введения режима ЧС на территории Иркутской области у нас сложилась ситуация, которая требует введения межрегионального ЧС. На территории двух сопредельных регионов действует режим ЧС - Иркутская область и Якутия", - приводятся в сообщении слова главы Рослесхоза Ивана Советникова.