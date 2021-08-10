На сборах на базе отдыха в Волгодонске отравился 31 ребенок

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ростовской области после отравления группы детей на тренировочных сборах в Волгодонске, сообщает Следственное управление СКР по Ростовской области.

Пострадал 31 ребенок во возрасте от 10 до 14 лет.

Детям стало плохо после обеда. У них появились симптомы отравления: тошнота, диарея. По данным СКР, в настоящее время состояние детей удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи совместно с Роспотребнадзором взяли в центре отдыха детей пробы пищевой продукции и смывы в столовых помещениях. Также назначены судебно-медицинские экспертизы.