Пятеро детей отравились в казанском аквапарке "Ривьера"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Ребенок попал в реанимацию Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) после отравления в аквапарке "Ривьера" в Казани.

Его состояние "стабильное, тяжелое", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Татарстана в понедельник.

Еще четверо детей в среднем состоянии находятся в приемном отделении ДРКБ под наблюдением, планируется госпитализация, говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что по факту отравления детей в аквапарке организована проверка. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

По данным местных СМИ, речь идет об отравлении хлором.