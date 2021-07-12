Пятеро детей отравились в казанском аквапарке "Ривьера"
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Ребенок попал в реанимацию Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) после отравления в аквапарке "Ривьера" в Казани.
Его состояние "стабильное, тяжелое", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Татарстана в понедельник.
Еще четверо детей в среднем состоянии находятся в приемном отделении ДРКБ под наблюдением, планируется госпитализация, говорится в сообщении.
В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что по факту отравления детей в аквапарке организована проверка. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.
По данным местных СМИ, речь идет об отравлении хлором.