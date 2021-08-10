Бизнесмену из "лондонского списка" отменили регистрацию на выборы в Думу

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд отменил регистрацию бизнесмена Сергея Капчука в качестве кандидата в депутаты Госдумы от Березовского одномандатного округа. Об этом сообщили "Интерфаксу" в предвыборном штабе Капчука.

"Свердловский областной суд отменил регистрацию Сергея Александровича в качестве кандидата в Госдуму от Березовского округа", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что жалоба на решение Центризбиркома России об исключении Капчука из федерального списка кандидатов Партии роста на выборы в Госдуму, которую партия ранее подала в Верховный суд РФ, будет рассмотрено в среду.

На вопрос о том, будет ли обжаловаться решение свердловского облсуда, в штабе пояснили, что в случае если Верховный суд примет положительное решение, то оно "может стать основанием для пересмотра дела по одномандатному округу".

Как сообщалось, ЦИК РФ 2 августа зарегистрировал федеральный список кандидатов Партии роста для участия в выборах депутатов Госдумы в количестве 287 человек. Три кандидата от партии были исключены из списка - у двух человек, в том числе Капчука, не прошло 10 лет со снятия или погашения судимости по тяжкому преступлению; у одного кандидата от партии имелась судимость, сведения о которой он не указал в заявлении о согласии баллотироваться.

Капчук вернулся в Россию в 2018 году в рамках "лондонского списка".

По словам председателя Партии роста Бориса Титова, согласно закону о выборах депутатов Госдумы, "не имеют права избираться лица, осужденные за совершение тяжкого преступления, даже если судимость снята".

"Но дело в том, что в результате вмешательства Верховного суда 19 мая 2021 года приговор был изменен, категория тяжести преступления Капчука была изменена на среднюю", - заявлял Титов.

Сам же Капчук отмечал, что, по его мнению, корни проблемы лежат в периоде 25-летней давности.

"На меня было сфабриковано уголовное дело Уралмашевской преступной группировкой, которые вооруженным штурмом захватили Салдинский металлургический завод. ЦИК, к сожалению, не захотел разбираться в этом вопросе, и принято было решение об отказе в регистрации", - пояснил он.

В начале февраля 2018 года Титов передал президенту России список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО. Капчук, который вернулся в Россию после 15 лет жизни за границей, заявил, что уголовное дело о мошенничестве в его отношении было сфабриковано. В мае 2019 года суд приговорил его к двум годам заключения условно, после чего освободил от наказания в соответствии с амнистией.