Верховный суд России снял с выборов в Госдуму бизнесмена Потапенко

Дмитрий Потапенко Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России по иску Центризбиркома отменил регистрацию на выборах в Госдуму кандидата от "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС), бизнесмена Дмитрия Потапенко.

"Исковые требования удовлетворены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

ЦИК просил Верховный суд отменить регистрацию Потапенко, включенного в зарегистрированный федеральный список кандидатов от РПСС в депутаты Госдумы на предстоящих в сентябре выборах.

Обращения ЦИК в суд в отношении Потапенко, а также ряда других уже зарегистрированных кандидатов, связано с получением информации о наличии у них иностранных финансовых инструментов.

В случае Потапенко, пояснял он сам, речь идет об акциях "Яндекса" и Сбербанка, приобретенных через брокерские конторы.