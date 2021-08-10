Совет директоров "Калашникова" утвердил нового CEO концерна

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров концерна "Калашников" утвердил бывшего руководителя "Техмаша" Владимира Лепина в должности гендиректора компании, сообщила пресс-служба концерна.

Лепин через пресс-службу пообещал сделать приоритетами в своей работе "взаимодействие с государственными заказчиками, увеличение портфеля экспортных контрактов, а также совместное производство продукции гражданского и военного назначения за рубежом".

О том, что Лепин был назначен и.о. гендиректора "Калашникова", стало известно 4 августа. Он сменил Дмитрия Тарасова. Как говорил источник "Интерфакса", Тарасов решил досрочно уйти по собственному желанию.

"Сейчас компания выходит на новый этап развития. Стоят большие задачи по диверсификации, экспорту, разработке новых образцов военной техники и продукции для гражданского рынка. С этим и связан приход Лепина", - сказал источник.

Кроме "Техмаша", Лепин ранее руководил АО "НПО "СПЛАВ" имени А.Н. Ганичева", а также был генеральным конструктором АО "ЦНИИТОЧМАШ".

Как рассказали ранее в "Ростехе", НПО "Сплав" под руководством Лепина ранее нарастил портфель заказов, показатели выручки выросли на 6%, прибыли - на 10%, была увеличена загрузка мощностей на долгосрочный период до 76%.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент.