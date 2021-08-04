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"Ростех" подтвердил смену гендиректора концерна "Калашников"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Бывший руководитель "Техмаша" Владимир Лепин назначен и.о. гендиректора "Калашникова", подтвердили в "Ростехе" информацию источников "Интерфакса" о смене руководства концерна.

Представитель госкорпорации назвал Лепина "известным в отрасли человеком, ученым, производственником и профессиональным управленцем", который "многие годы он успешно работал на различных предприятиях ОПК в контуре Ростеха"".

Он также подтвердил, что 10 августа совет директоров рассмотрит отставку прежнего гендиректора Дмитрия Тарасова и назначение Лепина.

Источник "Интерфкаса" сообщил, что Тарасов ушел по собственному желанию.

"Сейчас компания выходит на новый этап развития. Стоят большие задачи по диверсификации, экспорту, разработке новых образцов военной техники и продукции для гражданского рынка. С этим и связан приход Лепина", - сказал собеседник агентства.

Как рассказали в "Ростехе", НПО "Сплав" под руководством Лепина ранее нарастил портфель заказов, показатели выручки выросли на 6%, прибыли - на 10%, была увеличена загрузка мощностей на долгосрочный период до 76%.

"Были приняты на вооружение три новых комплекса РСЗО - "Торнадо Г", "Торнадо С" и "Ураган 1М", закончены с положительным результатом ОКР "Тосочка" и "Бронебойщик", - сказал представитель "Ростеха", рассказывая о работе Лепина по линии гособоронзаказа.

Тарасов руководил концерном с сентября 2019 года.

Калашников Дмитрий Тарасов Владимир Лепин Техмаш Сплав Ростех

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