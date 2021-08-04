Источник узнал имя будущего гендиректора "Калашникова"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Бывший руководитель концерна "Техмаш" Владимир Лепин может стать новым гендиректором "Калашникова", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Его кандидатура будет выдвинута на совете директоров. Он уже исполняет обязанности гендиректора ", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе "Калашникова" пока только подтвердили, что и.о. гендиректора концерна является Лепин.

Концерн ранее сообщил, что Дмитрий Тарасов оставит пост гендиректора досрочно, совет директоров рассмотрит вопрос о снятии с него полномочий 10 август. В тот же день будет утвержден новый руководитель компании. Кандидат на эту должность уже определен, узнали источники "Интерфакса".

Тарасов возглавил концерн в сентябре 2019 года, а до того был в компании управляющим директором. До него "Калашниковым" руководил Владимир Дмитриев.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент.