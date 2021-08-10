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Суд смягчил приговор активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону по ходатайству адвоката Сергея Бадамшина сократил на год условный срок активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко (одноименные иностранные организации признаны в России нежелательными).

"Переквалифицированы действия осужденной Шевченко со ст. 284.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 23.05.2015 N129-ФЗ) на ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (...) и считать ее осужденной к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года", - сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

В период испытательного срока Шевченко предписано не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного госоргана, являться в указанный орган для регистрации, не посещать места проведения политических мероприятий, концертов, семинаров, лекций и конференций и не участвовать в них.

18 февраля 2021 года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Шевченко к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Она стала первой в России, кто получил приговор за сотрудничество с нежелательной организацией и кто стал фигурантом дела по статье 284.1 УК.

Дело на Шевченко завели 21 января 2019 года. С тех пор она год провела под домашним арестом и не могла ездить в спецучреждение ухаживать за больной дочерью. Девочка умерла. В январе 2020 года Шевченко разрешили прогулки и звонки. Рассмотрение уголовного дела в отношении Шевченко в суде началось в июне 2020 года.

Анастасия Шевченко Ростов-на-Дону Ленинский суд Октябрьский суд Сергей Бадамшин

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